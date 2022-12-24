Глава Роскосмоса предложил отправить Лукашенко на МКС

Глава Роскосмоса Юрий Борисов в шутку предложил отправить на МКС президента Белоруссии Александра Лукашенко. И это на фоне новостей о возможных проблемах с возвращением со станции российских космонавтов.

Лукашенко сегодня побывал в Звездном городке, где проходят подготовку кандидаты в космонавты от Белоруссии. Борисов сказал президенту: "Давайте на российскую станцию с нами вместе?". В ответ Лукашенко пошутил, что ему нужно полететь в космос вместе с Борисовым, чтобы была гарантия, что его вернут.