24 Декабря 2022
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Общество Северо-Кавказский ФО
Фото: t.me/RKadyrov_95

Кадыров 29 декабря совместит пресс-конференцию с прямой линией

Рамзан Кадыров проведет прямую линию с жителями Чечни 29 декабря. В анонсе ЧГТРК "Грозный" говорится, что глава республики будет отвечать на вопросы, связанные не только в местными проблемами, но и по внешней политике.

"Каждый житель республики получит уникальную возможность задать вопрос одному из главных ньюсмейкеров 2022 года. В ходе прямой линии Рамзан Кадыров ответит на вопросы журналистов и жителей Чеченской Республики, - говорится в сообщении. - Спецоперация на Украине, внутренняя и внешняя политика, перспективы развития страны и региона, решение вопросов населения".

Задавать вопросы предлагается уже сейчас. Трансляция будет вестись на ТВ и в соцсетях.  

Теги: рамзан кадыров, прямая линия, пресс-конференция



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