24 Декабря 2022
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Происшествия Сибирский ФО
Фото: СУ Следственного комитета РФ по Нижегородской области

Организатору дома сгоревшего дома престарелых в Кемерово предъявлено обвинение

В Кемерово СКР предъявил обвинение мужчине, организовавшему дом престарелых в частном доме. Минувшей ночью дом сгорел, погибли 22 человека.

Обвинение по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) предъявлено 31-летнему жителю города.

Сообщается, что он арендовал частный дом и организовал там приют. "Обогрев дома осуществлялся угольным котлом. Накануне произошедшего жильцы сообщили обвиняемому, что котел неисправен, однако каких-либо действий для ремонта оборудования он не предпринял", - сообщили в СКР.

"В ходе первоначальных следственных действий установлено, что деятельность по оказанию данных услуг осуществлялась без заключения договоров и уставных документов, с нарушением требований противопожарной безопасности, что привело к гибели людей", - считает следствие.

В ближайшее время суд решит вопрос о мере пресечения.

Теги: пожар, кемерово, дом престарелых, приют, обвинение



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