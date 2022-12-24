24 Декабря 2022
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Происшествия Сибирский ФО
Фото:Накануне.RU

Число жертв пожара в доме престарелых в Кемерово выросло до 22 - СКР

Число жертв пожара в доме престарелых в Кемерово выросло до 22, сообщили в Следственном комитете. По последним данным, в ходе осмотра места происшествия обнаружены останки еще двух человек. Еще шесть человек пострадали, двое из них госпитализированы с ожогами в тяжелом состоянии.

СКР возбудил уголовные дела по трем статьям УК: ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц), ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Теги: пожар, кемерово, дом престарелых, жертвы, пострадавшие



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