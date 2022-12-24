В США растет доля заражений новым подвидом омикрон-штамма коронавируса

В США набирает обороты распространения XBB варианта омикрон-штамма коронавируса. За минувшую неделю доля пациентов с таким вариантом COVID-19 выросла до 18%, на прошлой неделе она составляла только 11%, это данные Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). При этом на северо-востоке страны доля случаев с XBB уже превышает 50%. Ожидается, что в рождественский период из-за массовых поездок подвид распространится и в другие регионы США.