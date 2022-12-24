24 Декабря 2022
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Общество За рубежом
Фото: ГНЦ ВБ &quot;Вектор&quot; / Роспотребнадзор

В США растет доля заражений новым подвидом омикрон-штамма коронавируса

В США набирает обороты распространения XBB варианта омикрон-штамма коронавируса. За минувшую неделю доля пациентов с таким вариантом COVID-19 выросла до 18%, на прошлой неделе она составляла только 11%, это данные Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). При этом на северо-востоке страны доля случаев с XBB уже превышает 50%. Ожидается, что в рождественский период из-за массовых поездок подвид распространится и в другие регионы США.

Эксперты рассказывают, что XBB – это рекомбинация штаммов омикрон и кентавр. Она отличается высоким потенциалом повторного заражения.

В Роспотребнадзоре в ноябре заявляли, что в России XBB-подвид пока не фиксировался.

Теги: омикрон-штамм, коронавирус, сша



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