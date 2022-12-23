Центр Донецка остался без электричества

Центр Донецка остался без электричества, предположительно, после обстрела со стороны украинских военных, сообщают РИА Новости.

Электричество отключилось примерно в 20.42.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало об обстреле украинскими войсками сразу нескольких районов города.

Как сообщили Накануне.RU в штабе территориальной обороны ДНР, ведутся работы по восстановлению электроэнергии.

"Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать объекты электроснабжения Донецкой Народной Республики. В результате ударов остаются обесточенными промышленные предприятия, социальные объекты и бытовые абоненты. Украинские боевики целенаправленно бьют по энергетической инфраструктуре, чтобы создать в Донбассе гуманитарную катастрофу. Огромный ущерб системе электроснабжения противник нанес также в тех населенных пунктах, которые были освобождены в ходе специальной военной операции. Тем не менее энергетики Донецкой Народной Республики принимают все необходимые меры, чтобы своевременно проводить ремонтно-восстановительные работы на электросетях и подстанциях", - говорится в сообщении.