23 Декабря 2022
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Фото: Накануне.ru

Центр Донецка остался без электричества

Центр Донецка остался без электричества, предположительно, после обстрела со стороны украинских военных, сообщают РИА Новости.

Электричество отключилось примерно в 20.42.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало об обстреле украинскими войсками сразу нескольких районов города.

Как сообщили Накануне.RU в штабе территориальной обороны ДНР, ведутся работы по восстановлению электроэнергии.

"Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать объекты электроснабжения Донецкой Народной Республики. В результате ударов остаются обесточенными промышленные предприятия, социальные объекты и бытовые абоненты. Украинские боевики целенаправленно бьют по энергетической инфраструктуре, чтобы создать в Донбассе гуманитарную катастрофу. Огромный ущерб системе электроснабжения противник нанес также в тех населенных пунктах, которые были освобождены в ходе специальной военной операции. Тем не менее энергетики Донецкой Народной Республики принимают все необходимые меры, чтобы своевременно проводить ремонтно-восстановительные работы на электросетях и подстанциях", - говорится в сообщении.

Теги: электричество, обстрел



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