МИД РФ осудил теракт в Исламабаде

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала террористический акт в Исламабаде, сообщили Накануне.RU в МИД РФ,

"Россия решительно осуждает исполнителей теракта в столице Исламской Республики Пакистан 23 декабря с.г., ответственность за который взяла на себя террористическая организация Движение талибов* Пакистана (*талибы, Талибан – запрещенная в России террористическая организация). В результате этой трусливой вылазки погиб сотрудник правоохранительных органов, несколько полицейских получили ранения. При этом отмечаем возросшую террористическую активность в ряде пакистанских провинций, мишенью которой становятся представители силовых структур и мирные жители. Выражая солидарность с Исламабадом перед лицом этой глобальной угрозы, подтверждаем нашу нацеленность на укрепление конструктивного сотрудничества с Исламской Республикой Пакистан по контртерроризму как в многосторонних форматах, прежде всего ООН и ШОС, так и на двусторонней основе", - заявила Захарова.

Сегодня в столице Пакистана Исламабаде прогремел взрыв. Взорвался заминированный автомобиль в юго-западной части города. Отмечается, что взрыв произошел после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались проверить автомобиль такси, который показался им подозрительным.

В тот момент, когда один из стражей порядка приблизился к транспортному средству, оно взорвалось.

В настоящее время известно об одном погибшем полицейском, трое его коллег получили ранения.