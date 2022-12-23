Юным пациентам столичных клиник подарят праздник в рамках акции "Добрая елка мэра Москвы"

Мероприятие пройдет в 20 медицинских учреждениях, подарки получат более 7 тысяч детей.

Пациенты 20 столичных детских больниц примут участие в новогодней акции «Добрая елка мэра Москвы». Старт акции дала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время посещения Детской клинической больницы имени З. А. Башляевой. Детей ждут подарки, интерактивные игры, а также поздравления от Деда Мороза и Снегурочки.

В Детской клинической больнице им. Башляевой 21 декабря прошла праздничная программа для юных пациентов. Детей, проходящих лечение, навестили сказочные персонажи. Ребятам показали музыкальные номера, а также вручили новогодние подарки.

«Такие елки пройдут в 20 городских больницах и позволят создать праздник более чем для 7,5 тысяч детей. В рамках праздника планируются театрализованные программы с участием Деда Мороза и Снегурочки, различные интерактивные игры, аниматоры, развлечения – все то, что поможет ребенку окунуться в атмосферу добра, счастья, вызовет у него положительные эмоции и, мы надеемся, позволит ему быстрее выздороветь», – рассказала Анастасия Ракова.

Пациентоориентированность – главный принцип работы столичных клиник. Скорейшему выздоровлению здесь способствует все, от атмосферы до питания. Последнее считается залогом эффективного восстановления после болезни или операции наравне с лечебными процедурами. Каждому пациенту в зависимости от состояния здоровья и хронических недугов врач назначает индивидуальную диету. Готовят лечебное питание для пациентов профессиональные повара специализированных комбинатов, так что в его качестве сомневаться не приходится.

Не так давно столичные клиники перешли на новый принцип питания – индивидуальные лечебные рационы. Свежеприготовленные блюда упаковывают в газомодифицированной среде, что позволяет сохранить их пользу и защитить от внешнего воздействия. Комплекс включает горячие белковые блюда, гарниры, супы, овощные закуски, а также хлеб, масло, напиток, одноразовые столовые приборы, салфетки и другое.

Система появилась в период пандемии, в том числе по такому принципу питанием обеспечивали врачей, находящихся в «красной зоне». Ее преимущество уже оценили во многих столичных клиниках. Новшество в организации больничного питания дополнило процесс модернизации медицинской сферы столицы.

Акция «Добрая елка мэра Москвы» проводится в медучреждениях Департамента здравоохранения столицы с 2019 года. Помимо детской больницы им. Башляевой к акции присоединятся Детская городская клиническая больница №9 им. Сперанского, Детская городская клиническая больница им. Филатова, Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям им. Войно-Ясенецкого, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие. Детям, которые по состоянию здоровья не смогут посетить праздник, Дед Мороз и Снегурочка принесут подарки в палату.