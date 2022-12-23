В Челябинске студентов ЮУрГУ переводят на дистант

Студенты Южно-Уральского государственного университета с 26 декабря переходят на дистанционное обучение.

"С 26 по 31 декабря будет проходить в режиме онлайн для всех форм обучения", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза.

Все консультации и зачеты будут проводиться в соответствии с расписанием в дистанционном формате на платформе Электронный ЮУрГУ. В случае, если зачеты нельзя сдать в удаленном формате, будут приняты отдельные решения. На дистанционный формат также переводить сотрудников вуза, которые не связаны с преподавательской деятельностью.

После новогодних праздников сессия будет проходить в очном формате.