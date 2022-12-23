В Нягани сотрудницу Роспотребнадзора подозревают в получении взятки

В Нягани в отношении сотрудницы территориального отдела управления Роспотребнадзора возбудили уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Подозреваемая содержится под стражей.

"В ходе расследования установлено, что в период с 2015 года по август 2021 года она неоднократно получала от предпринимателей взятки за освобождение от ответственности в связи с допущенными нарушениями в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. С учетом собранных в ходе расследования доказательств злоумышленнице предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений, предусмотренных п. "б" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное с вымогательством), а также преступления, предусмотренного ч.1 ст. 167 УК РФ (воспрепятствование предпринимательской деятельности)", - говорится в сообщении.

После ознакомления обвиняемой с собранными материалами, уголовное дело будет направлено прокурору для изучения и утверждения обвинительного заключения.