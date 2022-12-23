Китай ослабит "коронавирусные" ограничения для иностранных туристов

В Китае планируют смягчить карантин для иностранных туристов. Изменения вступят в силу с 1 января.

Чиновники рассматривают новацию "0 + 3", в соответствии с которой, отменяется требование остаться на карантине в отеле или изоляторе. Вместо этого приехавший турист будет под наблюдением первые трое суток, пишет Bloomberg. Не ясно, какую форму может принять этот мониторинг и потребуется ли для этого домашний карантин. Детали плана все еще дорабатывают. Его будут корректировать и когда он заработает.

Сейчас от туристов, приехавших в Китай, требуется пятидневный карантин.