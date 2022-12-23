23 Декабря 2022
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Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

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Политика За рубежом
Фото: Россия зовет!

Дерипаска: "Безумие не остановится до лета 2025"

Российский бизнесмен Олег Дерипаска загадочно прокомментировал визит Владимира Зеленского в Вашингтон.

Он опубликовал в своем Telegram-канале негативный комментарий ведущего Fox News (транслирует точку зрения Республиканской партии) Такера Карлсона, возмутившегося требованиями Зеленского увеличить финансовую и военную помощь Украине.

"Лидер иностранного государства, одетый в свитер, входит в Конгресс США и начинает просить денег, а потом ему хватает наглости сказать сидящим перед ним людям, которые дали ему десятки ваших (американцев) миллиардов долларов, что это не благотворительность, а инвестиция. Неужели, а какая от этого отдача, смысл, оправдание этому? Разве у нас есть исторический долг перед Украиной или историческая вражда с постсоветской Россией? Нет и нет", - считает Карлсон.

Дерипаска добавил небольшую ремарку: "Видимо, безумие не остановится до лета 2025…. Денег никто жалеть не будет".

Теги: олег дерипаска, владимир зеленский, сша



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