23 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: Пресс-служба Ситимобил

"Ситимобил" подтвердил утечку персональных данных водителей

Сервис такси "Ситимобил" подтвердил факт утечки персональных данных водителей, передает РИА Новости. Компания проводит внутреннее расследование. Ранее сообщалось, что в сети появились паспортные данные тысяч водителей такси в формате фотографий.

Минцифры России подготовило поправки, которые ужесточают административную ответственность для бизнеса за утечку персональных данных. Они предусматривают штрафы до 3% годового оборота компании. Сейчас максимальный штраф за такое нарушение составляет 500 тыс. руб.

Теги: ситимобил, утечка, персональные данные



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