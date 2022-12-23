23 Декабря 2022
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Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

В США ученые попросили запретить безрецептурную продажу Theraflu

В США ученые попросили Управление по надзору за медикаментами (FDA) запретить продажу ряда препаратов, содержащих вещество фенилэфрин. Среди таких препаратов Benadryl, Mucinex, Tylenol, а также Theraflu. "Терафлю" продается и в российских аптеках.

Wall Street Journal пишет, что ряд исследований показал неэффективность фенилэфрина, который добавляют как средство для снижения заложенности носа. При этом вреда организму фенилэфрин не наносит.

Еще в 2015 году FDA получало обращения ученых с просьбой удалить фенилэфрин из списка безрецептурных лекарств, но тогда власти заявили, что вопрос требует дополнительного изучения. Фармацевты заявляют об отсутствии опасности и не собираются без решения регулятора снимать препараты с производства.

Медицинское издание JAMA Otolaryngology — Head & Neck Surgery два года назад отмечало, что сейчас фенилэфрин входит в состав более чем двух с половиной сотен препаратов для лечения носа.

Теги: сша, препарат, терафлю, фенилэфрин, заложенность носа, эффективность



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