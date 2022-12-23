23 Декабря 2022
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Экономика Сибирский ФО
Фото: пресс-служба Распадской угольной компании

Самая богатая коксующимся углем шахта Кузбасса "Осинниковская" отмечает 90-летие

Шахта «Осинниковская» Распадской угольной компании (РУК) – одна из самых глубоких шахт Кузбасса. Работы в ней ведутся на глубине 700-800 метров. С 1932 года на шахте «Осинниковская» добыто около 200 млн тонн угля. Сегодня объемы угледобычи составляют более 1 млн тонн в год.

Как сообщает пресс-служба Распадской угольной компании, коксующийся уголь ценной марки Ж, добываемый на «Осинниковской», характеризуется высокими спекающимися свойствами, низким содержанием серы и фосфора, высокой калорийностью. Шахта считается самой богатой в Кузбассе по запасам этого дефицитного угля.

Сегодня шахта «Осинниковская» – современное угледобывающее предприятие, активно участвующее в цифровой трансформации. Она стала площадкой для реализации нескольких пилотных проектов. В их числе «ТОРО-Управление ремонтами», «Цифровой наряд», «Мониторинг проходческих забоев», «Диспетчеризация шахтного транспорта», «Шахта GO». Эти проекты успешно тиражируются на другие предприятия Распадской угольной компании.

шахта осинниковская, рук(2022)|Фото: пресс-служба Распадской угольной компании

Здесь реализуется инвестиционный проект по освоению пласта Елбанский-6, рассчитанный до 2028 года. В рамках проекта приобретено шесть новых комбайнов ЕБЗ-260, планируется покупка современного механизированного комплекса. На шахте работают 1239 человек, в основном жители Осинников, Малиновки и Калтана.

Работников и ветеранов предприятия чествовали на торжественном собрании, посвященном 90-летнему юбилею шахты. 59 человек отмечены наградами различного уровня – регионального, городского, корпоративного.

награждение(2022)|Фото: пресс-служба Распадской угольной компании

Группа «Распадская» объединяет предприятия единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области и Республике Тыва Российской Федерации: восемь шахт, два разреза, три обогатительные фабрики, предприятия транспортной и производственной инфраструктуры.

Теги: коксующийся уголь, распадская угольная компания, шахта осинниковская



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