В Тюменской области четверо человек погибли в ДТП при столкновении с большегрузом

Сразу четыре человека стали жертвами ДТП, которое произошло сегодня на 378-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГИБДД.

Здесь столкнулись легковой автомобиль "Хендэ" и большегруз "Вольво".

"По предварительным данным, "Хендэ" резко выехал на встречную полосу, возможно водитель уснул за рулем В машине находились пять человек, водитель, предположительно, житель Тюмени, он и трое пассажиров скончались на месте аварии, четвертый пассажир доставлен в больницу. Личности погибших и пострадавшего выясняются", - говорится в сообщении.

На место ДТП выехал начальник отдела ГИБДД по Уватскому району Дмитрий Поспелов.

Движение на федеральной автодороге не ограничено.