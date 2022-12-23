23 Декабря 2022
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Управление ГИБДД УМВД России по Тюменской области

В Тюменской области четверо человек погибли в ДТП при столкновении с большегрузом

Сразу четыре человека стали жертвами ДТП, которое произошло сегодня на 378-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГИБДД.

Здесь столкнулись легковой автомобиль "Хендэ" и большегруз "Вольво".

"По предварительным данным, "Хендэ" резко выехал на встречную полосу, возможно водитель уснул за рулем В машине находились пять человек, водитель, предположительно, житель Тюмени, он и трое пассажиров скончались на месте аварии, четвертый пассажир доставлен в больницу. Личности погибших и пострадавшего выясняются", - говорится в сообщении.

ДТП на 378-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области(2022)|Фото: Управление ГИБДД УМВД России по Тюменской области

ДТП на 378-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области(2022)|Фото: Управление ГИБДД УМВД России по Тюменской области

На место ДТП выехал начальник отдела ГИБДД по Уватскому району Дмитрий Поспелов.

Движение на федеральной автодороге не ограничено.

Теги: ДТП в Уватском районе, ГИБДД, большегруз, погибшие



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