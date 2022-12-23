В Тюменской области из-за смертельного ДТП и непогоды вводятся ограничения на дорогах

Из-за смертельного ДТП ограничено движение на 70-м километре автодороги Тюмень – Омск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

Автоинспекторы регулируют движение вручную, чтобы обеспечить бесперебойное движение транспорта по федеральной трассе.

Сообщается, что сегодня на 70-м километре автодороги Тюмень – Омск столкнулись "Шевроле Авео" и большегруз "Мерседес".

"Предварительно, "Шевроле" выехал на встречную полосу, после совершения обгона. Удар был такой силы, что у машины оторвало колесо и вырвало двигатель. Большегруз протащил "Шевроле" несколько десятков метров, только после того полностью остановился. Водитель "Шевроле" погиб. Его личность устанавливается", - сообщили в ведомстве.

Также в ГИБДД призвали водителей отказаться от поездок по 70-му километру автодороги Ишим – Казанское – граница Республики Казахстан.

"Очень опасно, ничего не видно. Госавтоинспекция рекомендует сбавить скорость до минимума и ограничить поездки", - говорится в сообщении.