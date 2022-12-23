В СовФеде появились сенаторы от новых регионов России
В Совете Федерации сегодня вступили в должность шесть новых сенаторов – по два от ЛНР и ДНР и по одному от Запорожской и Херсонской областей.
Александр Ананченко – сенатор от ДНР от представительного органа власти;
Наталья Никонорова – сенатор от ДНР, представляющий исполнительный орган власти;
Ольга Бас – сенатор от ЛНР от представительного органа власти;
Дарья Лантратова – сенатор от ЛНР, представляющий исполнительный орган власти;
Дмитрий Ворона – сенатор от Запорожской области, представляющий исполнительную власть;
Константин Басюк – сенатор от Херсонской области, представляющий исполнительную власть.
Сенаторы от законодательных органов Херсонщины и Запорожья появятся после того, как в регионах пройдут выборы в эти органы.