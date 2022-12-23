23 Декабря 2022
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Политика ДНР и ЛНР
Фото: Пресс-служба СФ РФ

В СовФеде появились сенаторы от новых регионов России

В Совете Федерации сегодня вступили в должность шесть новых сенаторов – по два от ЛНР и ДНР и по одному от Запорожской и Херсонской областей.

Александр Ананченко – сенатор от ДНР от представительного органа власти;

Наталья Никонорова – сенатор от ДНР, представляющий исполнительный орган власти;

Ольга Бас – сенатор от ЛНР от представительного органа власти;

Дарья Лантратова – сенатор от ЛНР, представляющий исполнительный орган власти;

Дмитрий Ворона – сенатор от Запорожской области, представляющий исполнительную власть;

Константин Басюк – сенатор от Херсонской области, представляющий исполнительную власть.

Сенаторы от законодательных органов Херсонщины и Запорожья появятся после того, как в регионах пройдут выборы в эти органы.

Теги: совет федерации, сенаторы, присоединенные территории



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