23 Декабря 2022
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
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В Новом Уренгое стая собак искусала мужчину

В Новом Уренгое мужчину 1977 года рождения госпитализировали после нападения стаи бездомных собак, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Ведомство начало доследственную проверку.

Сообщается, что инцидент произошел ночью, 21 декабря.

"В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе процессуальной проверки будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц администрации города Новый Уренгой и организации, ответственной за отлов безнадзорных животных. По результатам будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Теги: собаки, мужчина, укусы



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