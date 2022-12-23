В Новом Уренгое стая собак искусала мужчину

В Новом Уренгое мужчину 1977 года рождения госпитализировали после нападения стаи бездомных собак, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Ведомство начало доследственную проверку.

Сообщается, что инцидент произошел ночью, 21 декабря.

"В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе процессуальной проверки будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц администрации города Новый Уренгой и организации, ответственной за отлов безнадзорных животных. По результатам будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.