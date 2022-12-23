"Уралвагонзавод" передал гуманитарную помощь военнослужащим в Донбассе

"Уралвагонзавод" собрал гуманитарный груз для военнослужащих в Донбассе. На оборудование, теплые вещи и экипировку собирали всем коллективом, а ради сладких новогодних наборов предприятие решило отказаться от корпоративных сувениров.

"Наш товарищ, слесарь-инструментальщик прессово-сварочного цеха НПК "Уралвагонзавод" Владимир Коряков вышел с инициативой, чтобы собрать средства для военнослужащих, выполняющих свой воинский долг на рубежах нашей Родины. Всего за 10 дней были собраны значительные средства. 36 предприятий из 14 регионов нашей большой страны приняли участие в сборе денег. Более 30 тыс. работников собрали деньги, кто сколько смог: кто-то - размере однодневной зарплаты, кто-то - чуть больше, кто-то чуть меньше. Добровольно, от сердца, от души", - рассказал замгендиректора концерна по персоналу Сергей Осипов во время отправки груза.

Как сообщает пресс-служба УВЗ, по рекомендации солдат были приобретены: средства индивидуальной бронезащиты, тактические аптечки, перчатки, разгрузочные жилеты, тактические фляги, фонари, наколенники и налокотники, зимняя спецодежда, шапки, банданы, термобелье, спальные мешки и другое имущество, необходимое на передовой.

Помимо этого, для детей Донбасса были переданы сладкие новогодние наборы.