23 Декабря 2022
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Фото: пресс-служба &quot;Уралвагонзавода&quot;

"Уралвагонзавод" передал гуманитарную помощь военнослужащим в Донбассе

"Уралвагонзавод" собрал гуманитарный груз для военнослужащих в Донбассе. На оборудование, теплые вещи и экипировку собирали всем коллективом, а ради сладких новогодних наборов предприятие решило отказаться от корпоративных сувениров.

Гуманитарная помощь военнослужащим на Донбассе от УВЗ(2022)|Фото: пресс-служба "Уралвагонзавода"

"Наш товарищ, слесарь-инструментальщик прессово-сварочного цеха НПК "Уралвагонзавод" Владимир Коряков вышел с инициативой, чтобы собрать средства для военнослужащих, выполняющих свой воинский долг на рубежах нашей Родины. Всего за 10 дней были собраны значительные средства. 36 предприятий из 14 регионов нашей большой страны приняли участие в сборе денег. Более 30 тыс. работников собрали деньги, кто сколько смог: кто-то - размере однодневной зарплаты, кто-то - чуть больше, кто-то чуть меньше. Добровольно, от сердца, от души", - рассказал замгендиректора концерна по персоналу Сергей Осипов во время отправки груза.

Гуманитарная помощь военнослужащим на Донбассе от УВЗ(2022)|Фото: пресс-служба "Уралвагонзавода"Гуманитарная помощь военнослужащим на Донбассе от УВЗ(2022)|Фото: пресс-служба "Уралвагонзавода"

Как сообщает пресс-служба УВЗ, по рекомендации солдат были приобретены: средства индивидуальной бронезащиты, тактические аптечки, перчатки, разгрузочные жилеты, тактические фляги, фонари, наколенники и налокотники, зимняя спецодежда, шапки, банданы, термобелье, спальные мешки и другое имущество, необходимое на передовой.

Помимо этого, для детей Донбасса были переданы сладкие новогодние наборы.

Гуманитарная помощь военнослужащим на Донбассе от УВЗ(2022)|Фото: пресс-служба "Уралвагонзавода"

Теги: гуманитарная помощь, спецоперация, Донбасс, Уралвагонзавод, УВЗ



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