Фигуристка Александра Трусова снялась с Чемпионата России

Фигуристка Александра Трусова, занявшая на Олимпиаде-2022 второе место, снялась с Чемпионата России, который в эти дни проходит в Красноярске. По данным Sports.RU, девушка не выступит по медицинским показаниям, подробностей не приводится.

В расписании Чемпионата России сегодня преставление коротких программ у девушек-одиночниц.

1 октября 2022 года стало известно, что Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе к тренеру Светлане Соколовской. Это уже не первый уход Трусовой из команды Тутберидзе: ранее она пыталась тренироваться у Евгения Плющенко.