В Нижневартовске расследовано убийство, совершенное в 2006 году

23 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске расследовано убийство, совершенное в 2006 году

В Нижневартовске расследовано убийство, совершенное в 2006 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Обвиняемым по делу проходит 38-летний местный житель.

По версии следствия, ночью 21 декабря 2006 года обвиняемый в дискоклубе "Мираж" поссорился с 18-летним парнем и нанес ему множество ударов колюще-режущим предметом в шею, грудь и другие части тела. Потерпевший от полученных травм погиб на месте происшествия, а обвиняемый скрылся и долгое время жил по просроченным документам, официально не работал, в больницы не обращался.

"С целью раскрытия этого и других преступлений, совершенных в прошлые годы, в следственном управлении создана следственно-оперативная группа, состоящая из наиболее опытных следователей и сотрудников уголовного розыска. Проведенные по уголовному делу дополнительные следственные действия, следственно-оперативные мероприятия, в том числе дополнительные запросы, рассылки ориентировок, позволили установить злоумышленника", - говорится в сообщении ведомства.

А задержать подозреваемого удалось в феврале 2022 года, когда тот обратился в миграционную службу для замены паспорта, который должен был сменить в 20-летнем возрасте.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в основу которой легли результаты экспертиз, оперативно-розыскных мероприятий, более 100 протоколов допросов и иных следственных действий. По результатам расследования уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: убийство, дискоклуб, Мираж, паспорт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети