В Нижневартовске расследовано убийство, совершенное в 2006 году

В Нижневартовске расследовано убийство, совершенное в 2006 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Обвиняемым по делу проходит 38-летний местный житель.

По версии следствия, ночью 21 декабря 2006 года обвиняемый в дискоклубе "Мираж" поссорился с 18-летним парнем и нанес ему множество ударов колюще-режущим предметом в шею, грудь и другие части тела. Потерпевший от полученных травм погиб на месте происшествия, а обвиняемый скрылся и долгое время жил по просроченным документам, официально не работал, в больницы не обращался.

"С целью раскрытия этого и других преступлений, совершенных в прошлые годы, в следственном управлении создана следственно-оперативная группа, состоящая из наиболее опытных следователей и сотрудников уголовного розыска. Проведенные по уголовному делу дополнительные следственные действия, следственно-оперативные мероприятия, в том числе дополнительные запросы, рассылки ориентировок, позволили установить злоумышленника", - говорится в сообщении ведомства.

А задержать подозреваемого удалось в феврале 2022 года, когда тот обратился в миграционную службу для замены паспорта, который должен был сменить в 20-летнем возрасте.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в основу которой легли результаты экспертиз, оперативно-розыскных мероприятий, более 100 протоколов допросов и иных следственных действий. По результатам расследования уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.