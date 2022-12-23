23 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: nissan.ru

Автомобильные запчасти в России с марта подорожали на 27%

С марта автомобильные запчасти в России подорожали в среднем на 27,7%, отдельные марки выросли в цене на 50-60% (особенно те, которые ушли из страны). Максимально выросли цены в июне, с тех пор они начали постепенно снижаться и стабилизироваться, пишет Autonews.ru со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.

Меньше всего подорожали запчасти к Lada. Но и они выросли с 19 марта в цене в среднем на 10-12%. Больше всего росли цены на запчасти к автомобилям, которые больше не производятся и не поставляются в Россию. Двери, капоты, бамперы, крылья, оптика и лобовые стекла к ним подорожали сразу на 60-70%.

"Фары на Nissan, Mitsubishi подорожали сразу в два раза. Привоза запчастей не было, вот цены и поднялись", — отметил президент РСА и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

Помимо роста цен на запчасти, страховщики отметили небольшой рост цен на лакокрасочные материалы, а также на стоимость нормо-часов на СТО — примерно на 10-15%.

Теги: запчасти, иномарки, рост цен



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