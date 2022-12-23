23 Декабря 2022
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Фото: Накануне.RU

В Правительстве рассказали про ответные меры на введение потолка цен на нефть

Вице-премьер Александр Новак сообщил о том, что Россия в ответ на потолок цен планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые в контрактах будут требовать соблюдение этого условия.

"В рамках этого (готовящегося президентского – прим. ред.) указа – запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны и тем юридическим лицам, которые будут требовать соответствия в контрактах потолка цен, который введен Евросоюзом", - сказал Новак в интервью "России 24", цитату приводит РИА Новости.

По его словам, Москва готова пойти на частичное сокращение добычи нефти.

"В начале следующего года у нас может быть сокращение где-то на 500-700 тыс. баррелей в сутки. Это для нас примерно 5-7%", - сказал добавил вице-премьер.

Новак уточнил, что речь идет о незначительном объеме, но, тем не менее, "такие риски существуют".

Ранее президент Владимир Путин сообщал, что вскоре подпишет указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть.

Теги: Александр Новак, нефть, цена



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