COVID-19 стал управляемым

Коронавирус из непрогнозируемого заболевания стал управляемым.

Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, каких-то сюрпризов к концу текущего года он не принес.

"Из непрогнозируемого заболевания сейчас ковид превратился по сути дела в управляемый, каких-то сюрпризов к концу года он нам не принес. Сейчас все эксперты говорят, что он идет по пути вырождения, превращается в более легкий, не представляющий угрозу", - заявила она.

Ракова отметила, что расслабляться рано, так как будущее может подкинуть любые сюрпризы.

Напомним, в Москве нагрузка на поликлиники из-за ОРВИ и гриппа превысила нагрузку в период пандемии коронавируса в начале этого года. Об этом сообщили мэр столицы Сергей Собянин.