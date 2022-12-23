23 Декабря 2022
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Политика В России ДНР и ЛНР
Фото: kremlin.ru

Пасечник не исключил, что с 1 января Народная милиция ЛНР станет частью ВС России

С 1 января 2023 года Народная милиция ЛНР может стать частью Вооруженных сил России.

"На сегодняшний день мы вместе, мы вошли в состав РФ <...>. Я так понимаю, что с 1 января подразделения Народной милиции станут частью Вооруженных сил Российской Федерации", — заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Народная милиция ЛНР была создана в октябре 2014 года. Задачей ведомства является защита территориальной целостности республики. Ранее Пасечник заявил, что Народная милиция ЛНР начала слияние с российской армией и переход под боевые знамена РФ. Это случилось в результате присоединения ЛНР к России. 

Напомним, 20 декабря Пасечник подписал указ, согласно которому он направил от исполнительной власти в Совет Федерации замсекретаря генсовета "Единой России" Дарью Лантратову, которая с переходом на работу в парламент покинет должность референта управления президента по общественным связям и коммуникациям.

Теги: Пасечник, ЛНР, ВС России



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