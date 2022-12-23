"Союзмультфильм" вновь перезапустит советскую классику

Российская студия "Союзмультфильм" вернется к перезапускам советской анимационной классики.

Как сообщила председатель совета директоров студии Юлиана Слащева, в настоящее время "на уровне государства и аудитории" существует большая потребность в знакомых героях. По ее словам, сейчас студия работает над пилотным выпуском сериала про Чебурашку, который будет, в отличие от советского оригинала, выполнен в технике 3D-анимации. Оригинальный цикл про Чебурашку был кукольной мультипликацией.

Запуск полноценного сезона будет зависеть, в том числе, от успеха полнометражного игрового фильма "Чебурашка" Дмитрия Дьяченко. Эта кинокартина совместного производства студии Yellow, Black & White, "Союзмультфильма", видеосервиса Start и телеканалов "Россия 1" и СТС выйдет в широкий прокат 1 января 2023.

Слащева отметила, что в настоящее время "Золотая коллекция" приносит половину доходов студии. В счет новых проектов студия включает и перезапуски советской классики.

Выручка студии в 2021 году по МСФО составила чуть более 1 млрд руб. Сейчас "Союзмультфильм" планово операционно убыточен, поскольку проходит инвестиционный период, сообщают "Ведомости".

Ранее "Союзмультфильм" подал иски к свердловским предпринимателям за использование персонажей студии.