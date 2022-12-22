22 Декабря 2022
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Фото: форум Утро

Глава херсонского поселка Андрей Штепа погиб при подрыве машины

Сегодня трагически погиб глава поселка Любимовка (Херсонская область) Андрей Штепа. Об этом сообщает официальный Telegram-канал администрации области. 

"Сегодня украинские террористы совершили покушение на главу села Любимовка Каховского муниципального округа, в результате которого он погиб. Администрация Херсонской области с прискорбием сообщает, что сегодня в результате подрыва автомобиля трагически погиб искренний патриот родного края Андрей Николаевич Штепа", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте трагедии ведутся следственно-оперативные мероприятия. В администрации отмечают, что все виновные будут найдены и понесут наказание по всей строгости закона РФ.

"Андрей Штепа был настоящим профессионалом своего дела и бесстрашным человеком, который самоотверженно руководил эвакуацией и до последнего оставался в родном селе, выполняя свои обязанности, несмотря на угрозу жизни. Администрация Херсонской области от лица всех сотрудников и жителей выражает соболезнования семье Андрея Штепы. Мы скорбим вместе с вами в это трудное время", - говорится в сообщении.

Теги: Штепа, поселок, Херсонская область, подрыв



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