В Челябинске в 2023 году начнется реконструкция спорткомплекса "Сигнал"

В Челябинске в 2023 году начнется поэтапная модернизация спорткомплекса "Сигнал", сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Спортивный комплекс был построен в 1946 году оборонным предприятием "Сигнал". В его состав входили дворец спорта, ледовый дворец и здание хоккейной школы. В июне 2022 года компания "РТ-Капитал" госкорпорации Ростех передала под управление администрации Челябинска многофункциональный спортивный комплекс "Сигнал". На его покупку из областного бюджета было выделено 242 млн рублей.

В учреждении занимается более 2 тыс. детей.

В настоящий момент разработан и направлен на госэкспертизу проект обновления и модернизации спорткомплекса. Планируется не только провести реконструкцию существующего спорткомплекса, но и построить новые объекты. В частности, каркасно-тентовую конструкцию с мини-футбольным полем, здание с раздевалками, душевыми и туалетами и футбольное поле с подогревом. В результате в учреждении сможет заниматься больше детей.

Также планируется сделать новое освещение катка по энергоэффективному контракту и разрабатывается документация на замену хоккейного корта и ледовой площадки.