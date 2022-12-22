Тюменские нефтяники вместе с ТИУ будут готовить молодых специалистов

Тюменский индустриальный университет (ТИУ) и "Газпромнефть-Заполярье" договорились о сотрудничестве. Документ подписали ректор Вероника Ефремова и генеральный директор Владимир Крупеников, о чем сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

Соглашение охватывает научно-практическую работу и подготовку кадров на базе вуза. Студенты университета и колледжа смогут пройти практику на предприятии и получить работу, а действующие сотрудники – выступить в качестве лекторов, экспертов и научных руководителей. Также специалисты будут повышать свою квалификацию по программам ТИУ.

Как отметил Владимир Крупеников, такое партнерство создает прочную базу для подготовки профессиональных кадров. "Участие наших сотрудников в учебном процессе и возможность практики для студентов позволят предприятию принимать специалистов, полностью готовых к работе на наших проектах. Мы уделяем особое внимание совершенствованию технологий добычи нефти и обустройства месторождений, поэтому объединение нашего опыта и научного потенциала ТИУ также поможет нам решать масштабные отраслевые задачи", – сказал он.

"Газпромнефть-Заполярье" разрабатывает 9 месторождений в ЯНАО, Якутии и Оренбуржье. Вместе с вузом предприятие будет внедрять новые разработки и результаты исследований в свои проекты.

"Эффективное партнерство с крупными корпорациями, во многом определяющими экономический профиль региона, является важной задачей нашего университета. Благодаря синергии науки, образования и производства мы сможем вместе достичь высоких результатов. Студенты и выпускники Тюменского индустриального университета получат возможность реализовать свой потенциал на крупнейших проектах “Газпромнефть-Заполярья”" – прокомментировала ректор ТИУ.

Стратегическое взаимодействие между ТИУ и "Газпром нефтью" реализуется в рамках проекта "Лига вузов". Ранее в этом году "Газпромнефть-Заполярье" заключило аналогичное соглашение с Томским политехническим университетом и трудоустроило 12 выпускников вуза.