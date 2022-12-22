22 Декабря 2022
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Экономика Тюменская область Уральский ФО
Фото: ugra-tv.ru

Восемь разработок станут новыми проектами Тюменского технопарка

Восемь разработок станут новыми проектами Тюменского технопарка, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Всего экспертный совет рассмотрел 10 разработок отраслей нефтесервиса, медицины, IT. Специалисты одобрили проекты из Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга.

Руководитель компании "Альянс+" Станислав Медведев, новый резидент Технопарка отметил важность поддержки инноваций.

"Ранее благодаря поддержке Технопарка мы уже получили статус участника Сколково и грант Фонда содействия инновациям, сейчас планируем воспользоваться иными мерами поддержки", - заявил он.

Сегодня резидентами Тюменского технопарка являются более 70 компаний региона.

Технопарк предлагает различные сервисы для резидентов: тендерное сопровождение; юридическое сопровождение инвестиционных сделок; консалтинг по мерам поддержки; услуги центра промышленного дизайна и инжиниринга.

Напомним, ранее губернатор Александр Моор отметил, что один из наиболее эффективных механизмов привлечения инвесторов – дальнейшее развитие действующих и создание новых региональных индустриальных парков и муниципальных инвестиционных площадок.

В тюменских индустриальных парках "Боровский" и "Богандинский" уже действуют 19 предприятий-резидентов, на которых создано более двух тысяч рабочих мест. Общий объем выручки резидентов индустриальных парков за 2021 год составил 14 млрд рублей.

На развитие инфраструктуры в индустриальном парке "Богандинский" в 2022 году региональные власти планировали направить 500 млн рублей. В ближайшее время будет объявлен международный конкурс на разработку архитектурной концепции промышленного технопарка "ДСК-500" в Тюмени. В нем планируется размещение высокотехнологичных предприятий и креативных пространств, а также проведение выставок.

Что касается муниципальных инвестиционных площадок, то они действуют уже в пяти муниципальных образованиях. Наибольших успехов добился Казанский район – туда пришли четыре потенциальных инвестора с примерным объемом инвестиций около 300 млн рублей.

Теги: технопарк, проекты, разработки, инновации



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