Власти Тюменской области не стали продлевать дистант школьникам

Власти Тюменской области не станут продлевать карантин в школах, введенный ранее из-за роста гриппа и острой респираторной вирусной инфекции, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Решение было принято в связи с улучшением эпидобстановки.

"В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей школьного возраста продление дистанционного режима обучения в образовательных организациях города Тюмени не планируется. С 26 декабря 2022 обучение будет осуществляться в очном формате с соблюдением всех необходимых мер профилактики: входной фильтр, термометрия, проветривание, санитарная обработка", - говорится в сообщении.

Напомним, что кроме дистанционного образования на прошлой неделе ввели еще ряд ограничений: например, утренние фильтры на всех предприятиях и организациях, а в социальных и медицинских учреждениях ввели режим запрета посещений.

Решение отправить школьников учиться дистанционно было принято на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии.

С 15 декабря по 23 декабря все школы города Тюмени и учреждения дополнительного образования (в том числе спорта, культуры) перешли на дистанционный режим обучения или приостановили оказание услуг.