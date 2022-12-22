В Татарстане отозвали законопроект о переименовании должности президента республики

Комитет госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению отозвал законопроект по внесению поправок в конституцию региона, которым предлагается переименовать президента республики в главу.

Так, депутаты обратили внимание, что в законопроекте не отражена возможность наименования должности руководителя республики с учетом исторических и национальных особенностей, которая предусмотрена Федеральным законом "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации".

Отмечается, что депутаты пришли к решению о необходимости доработки пакета поправок.

На заседании комитета несколько его членов выступили за то, чтобы должность президента Татарстана сохранилась в регионе, пишет "Коммерсантъ". В то же время бывший вице-спикер парламента Римма Ратникова предложила доработать проект, придумав дополнительное наименование руководителя республики на татарском языке.

Проект поправок к конституции Татарстана поступил в Госсовет Татарстана вчера. Его планировали обсудить в пятницу.

С 1 июня вступил в силу закон "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", запрещающий, в частности, использовать слово "президент" в наименовании высшего должностного лица субъекта России. В прошлом году его со скандалами приняла Госдума и одобрил Совет Федерации.

Одна из формальных статей закона – о наименовании глав субъектов – вызвала раздражение у властей Татарстана. Документ запрещает главам регионов использовать слово "президент" в своем названии, в остальном же наименование никак не ограничивается.

До этого, напомним, Татарстан оставался единственным регионом, глава в котором именуется президентом согласно Конституции республики.