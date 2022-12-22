В Татарстане отозвали законопроект о переименовании должности президента республики

22 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Приволжский ФО В России
Фото: kremlin.ru

В Татарстане отозвали законопроект о переименовании должности президента республики

Комитет госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению отозвал законопроект по внесению поправок в конституцию региона, которым предлагается переименовать президента республики в главу.

Так, депутаты обратили внимание, что в законопроекте не отражена возможность наименования должности руководителя республики с учетом исторических и национальных особенностей, которая предусмотрена Федеральным законом "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации".

Отмечается, что депутаты пришли к решению о необходимости доработки пакета поправок.

На заседании комитета несколько его членов выступили за то, чтобы должность президента Татарстана сохранилась в регионе, пишет "Коммерсантъ". В то же время бывший вице-спикер парламента Римма Ратникова предложила доработать проект, придумав дополнительное наименование руководителя республики на татарском языке.

Проект поправок к конституции Татарстана поступил в Госсовет Татарстана вчера. Его планировали обсудить в пятницу.

С 1 июня вступил в силу закон "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", запрещающий, в частности, использовать слово "президент" в наименовании высшего должностного лица субъекта России. В прошлом году его со скандалами приняла Госдума и одобрил Совет Федерации.

Одна из формальных статей закона – о наименовании глав субъектов – вызвала раздражение у властей Татарстана. Документ запрещает главам регионов использовать слово "президент" в своем названии, в остальном же наименование никак не ограничивается.

До этого, напомним, Татарстан оставался единственным регионом, глава в котором именуется президентом согласно Конституции республики.

Теги: татарстан, президент, законопроект



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети