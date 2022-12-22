22 Декабря 2022
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Тюменская область в лидерах по нацпроекту "Безопасные качественные дороги"

Проектная команда Тюменской области стала лидером по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2022 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Информационного центра Правительства Тюменской области.

Диплом за высокий уровень работы вручили первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Марат Хуснуллин отметил, что Тюменская область заканчивает раньше всех, что является показателем хорошей командной работы.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что в уходящем году регион на 100% выполнил план национального проекта "Безопасные качественные дороги" .

"Дорожные службы отремонтировали 140 участков дорог. Это более 85 км региональных дорог, новые улица Луначарского и улица Олимпийская в Тюмени, два путепровода на объездной, а также 108 улиц в Тюменском районе", - сообщил губернатор.

Глава региона отметил, что в следующем году планируется нарастить объемы ремонта по нацпроекту минимум на 10%.

"Безопасные качественные дороги" — национальный проект, реализуемый в 84 регионах страны. Он оказывает большое влияние на транспортную инфраструктуру в России: строятся новые современные магистрали, мосты и путепроводы, применяются современные технологии и материалы, внедряются интеллектуальные транспортные системы, повышается сохранность трасс.

Главная цель национального проекта "Безопасные качественные дороги" — повышение качества жизни населения.

Теги: нацпроект, безопасные и качественные дороги, Александр Моор



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