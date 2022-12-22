Законопроект об увеличении призывного возраста может поступить в Госдуму в следующем году

Законопроект об увеличении призывного возраста до 21 года может поступить в Госдуму в следующем году, заявил замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин (ЕР).

По его мнению, изменения должны быть поэтапными, передает РИА Новости.

Ранее Швыткин одобрил предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу о повышении призывного возраста. Он пояснил, что увеличение возраста призыва с 18 до 21 года связано с намерением привлечь в армию зрелых и осознанных людей, пишет "Газета.ру".

Депутат объяснил, что до призыва в армию граждане успеют получить определенную специальность и образование, а это в свою очередь позволит укрепить обороноспособность и повысить военный потенциал России.

Предложения Сергея Шойгу об увеличении возраста призыва в армию и предельного возраста службы потребуют изменений в законодательстве, заявил ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Внести поправки может президент, правительство или сами депутаты.