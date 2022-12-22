Жителя Челябинской области осудят за угрозы следователю

В Челябинской области жителя Карталов будут судить за угрозы следователю, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что следователь расследовал уголовное дело в отношении сына мужчины по обвинению в похищении человека, изнасиловании и грабеже. С целью запугать его обвиняемый в ноябре прошлого года с чужого телефона направил следователю анонимное сообщение с угрозами причинения вреда здоровью ему и его близким.

Уголовное дело направлено в суд.