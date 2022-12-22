22 Декабря 2022
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Общество За рубежом
Фото: Навальный LIVE/ скриншот видео

Документалка о Навальном вошла в шорт-лист потенциальных номинантов на "Оскар"

Документальный фильм об Алексее Навальном вошел в шорт-лист потенциальных номинантов на премию Американской киноакадемии 2023 года.

Режиссером ленты о российском оппозиционере стал Дэниел Роэр. Лента представлена в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм".

Номинантов из шорт-листа озвучат через месяц.

Премьера фильма о Навальном состоялась в январе 2022 года. Лента рассказывает об отравлении оппозиционера в 2020 году, а также о последовавших за этим событиях вплоть до ареста политика по возвращению в Россию.

Церемония вручения премии "Оскар" состоится 12 марта 2023 года.

Теги: навальный, оскар, документальный фильм



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