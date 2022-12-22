22 Декабря 2022
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске выбрали подрядчика для содержания рекультивированной свалки

В Челябинске выбрали подрядчика на содержание рекультивированной городской свалки. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Победителем стала компания "Баромембранная технология – сервис". С ней будет заключен контракт стоимостью 150 млн рублей.

Подрядчику предстоит обслуживать системы сбора фильтрата и ливневых стоков, и по утилизации биогаза, а также следить за пожарной безопасностью. Заниматься содержанием свалки подрядчик будет с даты заключения контракта и до 20 декабря 2023 года.

Напомним, челябинская городская свалка была открыта в 1949 г. За годы ее работы там накопилось почти 20 млн кубометров отходов. Она занимает площадь около 55 гектаров и в некоторых местах достигала 40 метров высотой. 11 сентября 2018 года челябинскую свалку закрыли. Был разработан проект рекультивации объекта, который получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. После этого началась рекультивация. Проектом было предусмотрено два этапа рекультивации: технический и биологический. В рамках технического этапа тело свалки полностью закрыли грунтами, смонтировали системы сбора фильтратов и газа. В 2021 году начался биологический этап. Финансирование проекта составило около 4,5 млрд руб., из которых почти 3,5 млрд руб. федеральные средства.

Теги: свалка, конкурс, содержание,



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