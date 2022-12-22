Из Челябинска до Новоабзаково будет курсировать "Ласточка" в выходные и праздничные дни

Скоростные поезда "Ласточка" Челябинск - Магнитогорск продлят до станции Новоабзаково Республики Башкортостан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального миндортранса.

Курсирование поездов до Новоабзаково будет осуществляться с 2 по 8 января, а также по выходным и праздничным дням в январе, феврале, марте и декабре 2023 года.

Из Челябинска поезд будет отправляться 06.30. Время в пути составит 5 часов 26 минут. Из Новоабзаково отправление будет в 16.10. Пассажиры проведут в пути 5 часов 33 минуты.