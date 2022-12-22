22 Декабря 2022
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Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Представители тюменского центра "Аванпост" обменялись опытом с учителями ОБЖ Краснодона

Представители тюменского центра "Аванпост" посетили Краснодон, где обменялись опытом с местными учителями ОБЖ и встретились с постовцами, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Постовцы — старшеклассники, участники Почетной Республиканской Вахты памяти Пост №1 города Краснодона.

"Аванпост" традиционно является базой проведения Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ. Заместитель директора центра и председатель региональной комиссии ВсОШ по ОБЖ Игорь Ревякин, а также инструктор-методист Евгений Утюгов рассказали о проведении состязания в России. С собой привезли методические материалы.

Специалисты "Аванпоста" также вновь встретились с краснодонцами, которые летом посетили смену в центре. Тогда в Тюмень приехали участники Почетной Республиканской Вахты памяти города Краснодона.

Тюменцы вручили постовцам спортивный инвентарь. В завершение встречи вместе возложили цветы к мемориалам "Непокоренные" и ополченцам Краснодона.

Напомним, что в июне текущего года губернатор Тюменской области Александр Моор и глава администрации города Краснодона и Краснодонского района Луганской народной республики Сергей Козенко подписали соглашение о сотрудничестве. Документ основан на принципах Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ЛНР.

На протяжении нескольких месяцев жители Тюменской области оказывали различную посильную помощь подшефной территории и продолжают эту деятельность.

Теги: Аванпост, ОБЖ, Краснодон



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