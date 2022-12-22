22 Декабря 2022
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Общество Челябинская область
Фото: Челябинский ОНФ

В Челябинской области сироты получили квартиры с "утеплителем" из коробок от сока

В Челябинской области активисты ОНФ обратились в Следственный комитет из-за квартир в летних домиках с "утеплителем" из коробок от сока, которые выдали сиротам в Чесменском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Народного фронта.

В ОНФ обратилась одна из сирот. По ее словам, пострадавши порядка 40 человек. Они получили квартиры в домах, где в первую же зиму по стенам пошли трещины, фундамент начал рассыпаться, а крыши и углы промерзают насквозь. Они выяснили, что утепление перекрытий выполнено из минеральной ваты, под которой находятся картонные коробки от сока. Одна такая квартира стоит около 800 тыс. рублей.

квартиры для сирот из Чесменского района(2022)|Фото: Челябинский ОНФ

"Жить в таких квартирах невозможно. Был курьезный случай, когда приходила очередная проверка, и, после того как за ними захлопнулась дверь, у нас от вибрации рухнул потолок", – рассказала одна из пострадавших.

Пострадавшие через суд добиваются предоставления им иного жилья надлежащего качества. Однако судебные тяжбы длятся уже более трех лет. Кроме того, некоторые сироты уже получили уведомления об истечении пятилетнего срока найма жилья.

квартиры для сирот из Чесменского района(2022)|Фото: Челябинский ОНФ

Активисты ОНФ просят Следственный комитет проверить рациональность расходования бюджетных средств на покупку этих квартир. "Очевидно, что жилье столь низкого качества не должно столько стоить, соответственно, возникает вопрос: на что были реально потрачены 32 миллиона рублей? И главное, необходимо предоставить всем этим гражданам качественные, комфортные жилые помещения", – отметил эксперт Народного фронта в Челябинской области Антон Неверов.

Теги: сироты, квартиры, ОНФ, СК,



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