Путин предложил Совфеду кандидатов в прокуроры новых регионов

Президент Владимир Путин предложил Совету Федерации согласовать кандидатов на должности прокуроров новых регионов России.

Сегодня состоятся заседание нескольких комитетов Совфеда, на котором пройдут консультации о назначении Глеба Михайлова прокурором ЛНР, Кирилла Осипчука – прокурором Запорожской области, Андрея Петрова – прокурором Херсонской области, Андрея Спивака – прокурором ДНР.

"В соответствии с регламентом Совета Федерации, по итогам проведения консультаций комитеты верхней палаты направят консолидированную позицию по представленным президентом Российской Федерации кандидатурам председателю Совета Федерации для информирования главы государства", - цитирует пресс-служба Совфеда главу комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса.