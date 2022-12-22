22 Декабря 2022
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Происшествия В России Московская область
Фото:Накануне.RU

Школьник, погибший из-за упавшего снега в Подмосковье, оказался сыном банкира

13-летний школьник, погибший из-за упавшего с крыши снега в Красногорском районе Подмосковья, - сын бывшего совладельца и председателя совета директоров Алтайэнергобанка Сергея Вострикова. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, трагедия произошла на территории частного дома в деревне Захарково. Мальчик гулял с собакой. Когда его мать вышла на улицу, то обнаружила ребенка, лежащего под горой снега.

Женщина позвала старшего сына, они откопали ребенка, занесли его в дом и вызвали скорую. Сообщалось, что мальчик скончался до приезда медиков.

Shot пишет, что отец погибшего подростка разведен со своей супругой и проживает в Сан-Франциско.

Теги: школьник, снег, подмосковье, сергей востриков



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