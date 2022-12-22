В Оренбуржье во время пожара обрушилась зерносушилка

В Оренбургской области во время пожара эпично обрушилась зерносушилка. ЧП произошло в селе Кардаилово Илекского района. Внутри помещения загорелся резервуар для просушки зерноотходов. Причиной стала неисправность нагревательных агрегатов.

"В ходе работ по тушению тонкий металлический каркас сушильной шахты обрушился, не выдержав нагрева. Отметим, пожарные работали с соблюдением всех требований безопасности и сразу обеспечили безопасность для работников предприятия", - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Для ликвидации пожара понадобилось 45 кубометров воды и 800 литров пены. Сверху состав для тушения подавали с автоподъемника, внизу пожарные работали при помощи стволов.