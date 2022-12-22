22 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Ростелеком&quot;

Уральским кассирам-контролерам в пригородных поездах начнут выдавать видеорегистраторы

Вместе с формой кассирам-контролерам "Свердловской пригородной компании" теперь будут выдавать персональные видеорегистраторы. 163 устройства "Дозор-78", а также 34 терминала для зарядки, архивирования и хранения данных специалистам передала компания "Ростелеком".

Устройства способны хранить всю записанную информацию до 30 дней. Видеорегистраторы будут носить сотрудники, работающие в вагонах пригородных поездов: в ближайшее время их выдадут контролерам-кассирам на популярных маршрутах в Свердловской и Челябинской областях.

Кассир-контролер "Свердловской пригородной компании"(2022)|Фото: пресс-служба компании "Ростелеком"

"Благодаря постоянному мониторингу мы сможем совершенствовать подходы в организации пригородных пассажирских перевозок, вносить своевременные коррективы в работу компании, а также получать дополнительную обратную связь для улучшения качества обслуживания пассажиров. В ближайшем будущем системами видеофиксации будут оборудованы контролеры-кассиры на всех маршрутах компании", – рассказал исполняющий обязанности заместителя гендиректора по пассажирским перевозкам АО "Свердловская пригородная компания" Антон Мартьянов.

Оборудование абсолютно погодоустойчивое - усиленный корпус обладает защитой от влаги и пыли. Само же устройство способно записывать аудио и видео в автономном режиме до 13 часов. Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе "Ростелекома", это новое поколение персональных видеорегистраторов от отечественного производителя.

Видеорегистратор для кассиров-контролеров "Свердловской пригородной компании"(2022)|Фото: пресс-служба компании "Ростелеком"

"На протяжении нескольких лет мы помогаем свердловским предприятиям повышать эффективность бизнес-процессов. Наши специалисты устанавливают компаниям облачную телефонию, оснащают офисы системой видеонаблюдения и Wi-Fi, организуют виртуальные хранилища для хранения данных. Этот год мы завершаем еще одной задачей, способствующей улучшению производительности нашего клиента, – поставкой и установкой персональных видеорегистраторов для ''Свердловской пригородной компании''. К этому проекту, как и к остальным, мы привлекли отечественное оборудование", – добавил вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком" Иван Пичугин.

Теги: Ростелеком, видеорегистратор, поезд, кассир-контролер



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