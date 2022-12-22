22 Декабря 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: SiTV.RU

На территории Самотлорского месторождения в Нижневартовском районе выявлено загрязнение земель

В Югре возбуждено уголовное дело из-за загрязнения почвы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Природоохранная прокуратура проверила исполнение законодательства "Самотлорнефтегаз".

"Установлено, что на территории Самотлорского месторождения в Нижневартовском районе выявлено загрязнение земель, которое образовано в результате многочисленных порывов трубопровода. Вследствие загрязнения, почвам как объектам охраны окружающей среды причинен ущерб в размере более 1,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Прокуратура направила материалы проверки в органы внутренних дел для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Теги: Самотлорское месторождение, загрязнение земель, загрязнение почвы



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