На территории Самотлорского месторождения в Нижневартовском районе выявлено загрязнение земель

В Югре возбуждено уголовное дело из-за загрязнения почвы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Природоохранная прокуратура проверила исполнение законодательства "Самотлорнефтегаз".

"Установлено, что на территории Самотлорского месторождения в Нижневартовском районе выявлено загрязнение земель, которое образовано в результате многочисленных порывов трубопровода. Вследствие загрязнения, почвам как объектам охраны окружающей среды причинен ущерб в размере более 1,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Прокуратура направила материалы проверки в органы внутренних дел для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.