В Москве из-за снегопада задержаны или отменены десятки авиарейсов

В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" на фоне снегопада отменили и задержали более 60 рейсов.

По состоянию на 7.50 (по московскому времени), во "Внуково" задержали 13 рейсов, еще восемь отменили. В "Домодедово" отменили также восемь рейсов, вылет еще 19 задержали. Из "Шереметьево" с опозданием должны вылететь 11 самолетов, пять рейсов было отменено. Сервис считает задержкой отклонение от расписания на 30 минут и более.

В пресс-службе "Внуково" РБК сказали, что работают в штатном режиме и добавили, что приняли рейсы из других московских аэропортов, где самолеты не смогли сесть. В "Домодедово" изданию сообщили, что работают в штатном режиме, а отклонения в расписании связаны с противообледенительной обработкой лайнеров, отмен рейсов нет.