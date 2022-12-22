22 Декабря 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Володин заявил о закате Европы из-за США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил о закате Европы из-за США. Он уверен, что благополучие Евросоюза строилось на дешевых российских энергоресурсах.
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"Установив потолок цен на газ и нефть, европейские государства сами себя наказали. Будут покупать энергоресурсы по гораздо более высоким ценам. США поставляют в Европу сырье в четыре раза дороже, чем сами потребляют. Для европейцев времена социальной стабильности, экономического роста и низких цен – в прошлом. Сегодня они, наконец, стали признавать, что лучшие годы Европы были благодаря России и ее ресурсам", - написал Володин.

Он полагает, что ЕС теряет свою промышленность, производство становится нерентабельным.

"Предприятия вынуждены переносить мощности в другие страны. Закрываются заводы. За авантюрную политику глав европейских государств заплатят обычные граждане. Но изменить ситуацию не могут. Попав под влияние США, Евросоюз потерял свою субъектность и суверенитет. Страны, не способные проводить независимую политику в интересах собственных граждан, не имеют перспектив развития", - написал Володин.

Теги: Вячеслав Володин, Госдума, закат Европы



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