Володин заявил о закате Европы из-за США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил о закате Европы из-за США. Он уверен, что благополучие Евросоюза строилось на дешевых российских энергоресурсах.

"Установив потолок цен на газ и нефть, европейские государства сами себя наказали. Будут покупать энергоресурсы по гораздо более высоким ценам. США поставляют в Европу сырье в четыре раза дороже, чем сами потребляют. Для европейцев времена социальной стабильности, экономического роста и низких цен – в прошлом. Сегодня они, наконец, стали признавать, что лучшие годы Европы были благодаря России и ее ресурсам", - написал Володин.

Он полагает, что ЕС теряет свою промышленность, производство становится нерентабельным.

"Предприятия вынуждены переносить мощности в другие страны. Закрываются заводы. За авантюрную политику глав европейских государств заплатят обычные граждане. Но изменить ситуацию не могут. Попав под влияние США, Евросоюз потерял свою субъектность и суверенитет. Страны, не способные проводить независимую политику в интересах собственных граждан, не имеют перспектив развития", - написал Володин.