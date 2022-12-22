В Тюмени наказали хозяина собаки, искусавшей ребенка

В Тюмени с хозяина собаки взыскали 180 тыс. руб. в пользу ребенка, искусанного собакой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Инцидент произошел в мае. Большая собака набросилась на девятилетнего мальчика в СНТ СН "Звенящие кедры Тюмени". Хозяин собаки один из жителей садового товарищества. Мальчик был госпитализирован. Ему провели две операции под общим наркозом.

"Прокурор округа предъявил в суд исковое заявление к владельцу собаки о взыскании в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда. Калининский районный суд Тюмени требования прокурора удовлетворил и взыскал в пользу ребенка 180 тыс. руб.", - говорится в сообщении.