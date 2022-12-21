Путин на совещании с членами Совбеза предложил обсудить концепцию стратегической безопасности

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Обсуждалась концепция внешней политики Российской Федерации. С докладом выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.

В совещании также приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.